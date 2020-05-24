شاهد لحظة دهس ٤ أطفال تحت عجلات سيارة يقودها طفل بأسيوط

لقي ٤ أطفال مصرعهم دهسا تحت عجلات سيارة ملاكي واصطدام السيارة بعمود إنارة على طريق الزراعي أمام مدخل مركز أبنوب في أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبنوب، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بتصادم سيارة ملاكي بعمود إنارة ووقوع وفيات إثر سيرها بسرعة جنونية، بعد اصطدامها بعمود إنارة، وعقب عودتها اصطدمت ب ٤ أطفال من أبناء صاحب محل قطع غيار درجات أثناء وقوفهم أمام المحل.

أنتقلت قوة من مركز شرطة أبنوب إلي مكان الواقعة، تبين تصادم سيارة ملاكي رقم” ١٢٧٣٨٨” ، ملك “صابر.ع.م.ع” صيدلي، وقال شهود العيان أن قائد السيارة وقت الحادث ابن مالك والذي جاء بسرعة جنونية رهيبه واصطدم بعمود إنارة بسبب اختلال عجلة القيادة ، أمام مدخل مركز ابنوب، ودارت السيارة منه عدة دوائر كبيرة وقامت بالاصطدام بمحل قطع غيار الدرجات ودهست الأطفال أمامه.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من “أسامه. ن.ف” ١٢ سنة، و”عبدالرحمن. م. ف” ٨ سنوات، و”كريم. م. ف” ٧سنوات، و ” محمد. ا.ع” ١١ سنة، بينما سائق السيارة لاذ بالفرار وجاري البحث عنه بمعرفة مركز شرطة أبنوب.

وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وجرى تحرير المحضر اللازم لتباشر النيابة التحقيقات في الواقعة .