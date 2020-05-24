حملات وزارة الداخلية تواجه تعديات البناء علي الاراضي الزراعية

كتب طارق درويش

في اطار جهود وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن

تواصل تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة

والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف)..والتصدي للاستيلاء و

البناء والتعديات علي اراضي الدولة

والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون ، فقد واصلت

أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات

الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف

ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لإرتكاب

تلك المخالفات ، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك

التعديات ببعض المحافظات .