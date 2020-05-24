جهود كبيرة للامن العام للقضاء علي كل صور الاجرام من كيف وسرقة وسلاح وتنفيذ احكام

كتب طارق درويش

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى

الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية بتعليمات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

.. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات

الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق

النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 65 قطعة سلاح نارى، بحوزة 60 متهم)..

وذلك على النحو التالى:

11 بندقية آلية .

(12) بندقية خرطوش .

طبنجة .

39 فرد محلى.

159 طلقة مختلفة الأعيرة.

10 خزينة .

ضبط (177) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (48796) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

172حكم جناية.

(14243) حكم حبس جزئى.

(3077) حكم حبس مستأنف.

(24148) حكم غرامة.

(7156) حكم مخالفة .

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (9 متهمين) إرتكبوا (23 حادث

متنوع).

(14243) حكم حبس جزئى.

(3077) حكم حبس مستأنف.

(24148) حكم غرامة.

(7156) حكم مخالفة .

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (9 متهمين) إرتكبوا (23 حادث

متنوع).

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (109) قضية مخدرات بحوزة (117) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 39,260 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (2,955 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (489 جرام ).

كمية من مخدر البودرة وزنت (125 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (385 جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (560 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 10 جرام).

عدد (1913) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (13) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (10) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (140) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (15 سيارة).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21042) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (70) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم

المواد المخدرة، تبين إيجابية (14) منهم.