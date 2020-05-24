بالصور: ضربة قوية من الجهازين المحلى والأمني بالقليوبية لمنطقة عزبة السوق ببنها .

بالصور: ضربة قوية من الجهازين المحلى والأمني بالقليوبية لمنطقة عزبة السوق ببنها .

كتب/ السيد يوسف

فى ظل سعي وجهود مؤسسات الدولة التنفيذية والصحية والأمنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، حرص الجهاز التنفيذي المحلي لمحافظة القليوبية برئاسة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم على صحة وسلامة المواطنين .

أصدر محافظ القليوبية قرار وتعليمات للجهاز التنفيذي المحلي لمدينة بنها برئاسة اللواء خالد جمعه السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس المدينه ونائبيه على امام وحمادة وهدان ، بفض منطقة عزبة السوق بمدينه بنها واخلائها من الباعة الجائلين المتمركزين بالشارع العام ،والذين أحدثوا تكدث وازدحام شديد فى المنطقة لسنوات طويلة ، مما أصاب المنطقة بالشلل التام فى عملية السير الأمن للمواطنين الوافدين والمقيمين بالمنطقة .

قام الجهاز التنفيذي المحلي لمدينة بنها برئاسة اللواء خالد جمعه السكرتير العام المساعد للمحافظة ونائبيه على امام وحمادة وهدان بشن حمله مكبرة بالتعاون مع قوة أمنية من مديرية أمن القليوبية ، تم ازاله كافة الاشغالات والمعوقات والأسواق العشوائية والباعة الجائلين من كافة أرجاء شوارع المنطقة بالكامل .

وعبر المواطنين عن مدي فرحتهم وسعادتهم بذلك القرار وتنفيذه والذي طال انتظاره منذ سنوات طويلة ، ووجهت الأهالي الشكر والتقدير للجهاز التنفيذي المحلي والامني على جهودهم المبذولة في حماية المواطنين وإعادة المنطقة إلى وضعها الطبيعي وتحقيق الحلم بوجود منطقة حضارية وسيوله مرورية والهدوء التام .

وطالب المواطنين محافظ القليوبية ومدير الأمن وكافة الأجهزة المعنية بضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه من إخلاء المنطقة بالكامل من كافة الاشغالات والمعوقات والأسواق العشوائية والباعة الجائلين .