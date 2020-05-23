طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين يهنئ وزير الدفاع بعيد الفطر المبارك

كتبت بسنت طارق

ارسل الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ببرقية تهنئة الي

الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، القائد العام للقوات المسلحة يهنئة بحلول عيد الفطر المبارك وقال فيها أن القوات المسلحة كانت وستظل درعاً واقياً للوطن وحصناً منيعاً يصون ويحمى مقدراته ورجالها على قلب رجل واحد يدافعون عن أمن مصر بأرواحهم ودمائهم ويضعون المصلحة العليا للوطن فوق كل إعتبار.

و ان جميع قيادات الوزارة والضباط والجنود بالقوات المسلحة يبذلون الغالي والنفيس من اجل الحفاظ علي الوطن بالجهد والعرق والدم وان جميع الضباط والجنود في هذة الوزارة العملاقة يضربون اروع الامثل في الفداء والتضحية ولذا فأنهم يسكنون ويعيشون في نفوس ابناء مصر لكنهم عقاب ووابل من الويل والثبور ضد الخارجيين علي القانون واعداء الوطن و مجرمي الارهاب الاسود في داخل مصر وخارجها .