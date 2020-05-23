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محافظ القليوبيه يشدد علي تجميل وتشجير مداخل ومخارج مدينه بنها

محافظ القليوبيه يشدد علي تجميل وتشجير مداخل ومخارج مدينه بنها

اثناء جولة عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية التفقدية لمدينة بنها اليوم شدد على ضرورة تجميل وتقليم وتهذيب الاشجار والاهتمام بالري المستمر بالاضافة الى إنارة مدخل مدينة بنها من امام المصنع الحربي
مؤكدا على رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالمتابعة المستمره واستكمال أعمال النظافة والتجميل

بكل الميادين وتنسيق الحدائق وتقليم اشجارها الموجودة بالمدينة وخاصة مداخل المدن ، ومراجعة الإنارة ومراعاة اللمسة الجمالية، خاصة بالمداخل والمخارج، موجها بتكثيف حملات الإشغالات لإزالة أي مخالفات تتسبب في عرقلة الحركة المرورية
وجاء ذلك بحضور اللواء / خالد جمعه السكرتير العام المساعد للمحافظه والاستاذ /علي امام نائب مجلس مدينه بنها

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