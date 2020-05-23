محافظ القليوبية يهنيء الأطفال الأيتام بعيد الفطر المبارك

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتهنئة الأطفال الأيتام بعيد الفطر المبارك بمؤسسة البنين والبنات بمدينة بنها حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة العيد المبارك وقدم سيادته لهم الهدايا العينية والمادية ليقضوا عيد سعيد وإستمع سيادته لمشاكلهم ومطالبهم مؤكدا حرصه على توفير الدعم الكامل لكل الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهدا في توفير الدعم الكامل لهم من خلال العمل على دمجهم بالمجتمع فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع فيما عبر الأيتام عن سعادتهم بتلك الزيارة التى أدخلت الفرحة عليهم متمنين تكرارها دائما

أكد سيادته أنه يجب علينا جميعًا أن نهتم برعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان، وشدّد على حسن الرعاية المقدمة لهم٬ مفيدًا بأن كل الأديان السماوية قدّمت الكثير من التعاليم التي تأمر برعاية اليتيم.

وياتى ذلك في اطار حرص السيد المحافظ الدائم على المشاركة المجتمعية في مثل هذه المناسبات

وجاءت الجولة بحضور الأستاذ مجدي حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة