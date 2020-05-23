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طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين يهنئ وزير الداخلية بحلول عيد الفطر المبارك

كتبت بسنت طارق 

ارسل الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ببرقية تهنئة الي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وجميع قيادات الوزارة والضباط والجنود قال فيها  كل عام وكل رجال وزارة الداخلية بخير وسلام و حفظكم الله لكل ما تقدموه من تضحيات من اجل الوطن مضيفا ان وزارة الداخلية تبذل الغالي والنفيس من اجل الحفاظ علي الوطن والمواطن بالجهد والعرق والدم وان جميع الضباط والجنود في هذة الوزارة العملاقة يضربون اروع الامثل في الفداء والتضحية ولذا فأنهم يسكنون في نفوس ابناء مصر لكنهم عقاب ووابل من الويل والثبور ضد  الخارجيين علي القانون و مجرمي الارهاب الاسود .

وتمني طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين لوزارة الداخلية المزيد من تحقيق الانجازات الامنية الكبيرة والتي كان اخرها اليوم تصدير 14 ارهابيا من زبانية الارهاب الي جهنم وبئس المصير

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