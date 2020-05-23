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طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

كتبت بسنت طارق 

ارسل الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ورئيس تحرير بوابة التايم المصرية باقة تهنئة الي الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك اكد غيها ان سيادة الرئيس قد استطاع بحكمة القائد الفارس النبيل  ان ينقذ الوطن من براثن الارهاب الاسود و يخرج به من عنق الزجاجة في احلك الظروف والازمات وان الرئيس اعاد الامن والاستقرار الي مصرنا الحبيبة باروع الاداء والتفاني في العمل بإخلاص واقتدار .

ودعا طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين للرئيس السيسي بموفور الصحة وتحقيق المزيد من الانجازات غير المسبوقة في شتي المجالات

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