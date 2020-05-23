احلي عيدية من الشرطة المصرية ..تصدير جثامين 14 ارهابيا الي جهنم وبئس المصير

بقلم طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين ورئيس تحرير بوابة التايم المصرية

من ساعات وجهت وزارة الداخلية ضربة قاسمة لكلاب العمالة و الخيانة المتعاونين مع دول العداء تركيا وقطر.. واستطاع ابطال الامن الوطني ان يكشفوا طلاسم تلك الخيانة بالقبض علي 6 اشخاص من عناصر الاخوان الارهابية وهم يعدون فيلما وثائقيا عن وجود تضييقات امنية علي المواطنين بشمال سيناء وتبين ان هولاء المجرمين العملاء يقومون باصطناع مشاهد غير حقيقية من خلال استخدام تكنولوجيا الفبركة و الصاق اتهامات بالباطل الي رجال الشرطة البواسل و الاساءة الي الدولة المصرية وتصويرها علي عكس الحقيقة انها دولة استبداد وظلم بما يتفق مع اهدافهم الخبيثة الساعية الي الاستمرار في تشويه الدولة ونظامها الحكم باشياء من وحي خيال هولاء المرتزقة والممولين .

واليوم وجهت وزارة الداخلية ضربة قوية من العيار الثقيل الي كلاب الارهاب الاسود و تمكنت من قتل 14 ارهابيا كانوا يخططون للقيام باعمال ارهابية ايام عيد الفطر المبارك ونجحت الوزارة في تنفيذ مهام الضربة الاستباقية بكفاءة واقتدار ليتأكد للكافة والشعب المصري ان ابطال الشرطة اخذو علي عاتقهم الحفاظ علي امن وامن الوطن والمواطن وان رجال الشرطة البواسل يضعون حياتهم ثمنا للدفاع عن مصر بالغالي والنفيس .

حقيقة وبدون شك او ريبة تقدم وزارة الداخلية سيمفونية عطاء وملحمة بطولية بحروف من نور ولاينكر تلك التضحيات او ينكرها الي جاحد او مريض او ارهابي خسيس لايعرف معني الوطن و معني الاستقرار بمفهومه الشامل .

وتواصل وزارة الداخلية جهودها للقضاء علي كافة صور الاجرام و القضاء علي الخارجيين علي القانون وتقديمهم للعدالة بضربات موجعة وقوية الي تجار الكيف و المتلاعبين بصحة واقوات الجماهير والبلطجية والمتلاعبين بالعملات وتجارها المجرمين .فضلا عن حماية السفارات و كافة مؤسسات الدولة في قطاعات السياحة والكهرباء و الوزارات السيادية .

كلها جهود جباره يقدمها ابطال الشرطة في شتي المواقع بفضل حكمة وقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي لايدخر جهدا في توفير كافة الامكانيات الداعمة لتمكين رجال الشرطة من اداء رسالة الامن علي الوجه الاكمل .

و لا استطيع ان انكر دور كل افراد الشرطة بداية من الوزير الي اصغر جندي في الحفاظ علي مصرنا الحبيبة وسلامة اراضيها وارواح مواطنيها

الكل يتفاني في اداء الواجب ببسالة و اقتدار ولايسعنا الا ان نوجه الشكر والتقدير لكل قطاعات وزارة الداخلية ونهنئ وزير الداخلية و جميع الضباط والجنود بحلول عيد الفطر المبارك .

وتحية اجلال واحترام للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي لا يتواني لحظة في دعم رجال الشرطة بالامكانيات المطلوبة ويؤكد في كل المناسبات انهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه .

كل عام وشعب مصر وشرطة مصر وجيش مصر و رئيس مصر بخير وسلام