شاهد بالصور محافظ القليوبيه يقوم بجوله تفقديه لحصر المباني المخالفه علي الاراضي الزراعيه الملاصقه للطريق الحر وذلك بمدينتي طوخ و بنها.

محافظ القليوبيه يقوم بجوله تفقديه لحصر المباني المخالفه علي الاراضي الزراعيه الملاصقه للطريق الحر وذلك بمدينتي طوخ و بنها.

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه ويرافقه اللواء /خالد جمعه السكرتير العام المساعد للمحافظه بجوله تفقديه لحصر المباني المخالفه علي الاراضي الزراعيه الملاصقه للطريق الحر حيث بدأ الهجان جولته بتفقد عزبه مشتهر اذ تبين وجود مجموعه مباني ارضيه بها اعمده اناره، بالاضافة الى مخازن وارض فضاء بها لتخزين السيراميك وعلي الفور وجه باتخاذ الاجراءات اللازمه اتجاه المخالفين وازالتها

كما تفقد سيادته عزبه المنشيه بمشتهر ووجه رئيس الوحده المحليه بمشتهر بازاله ناتح التطهير والاشغالات المتواجده علي رشاح مشتهر وكذلك رفع مواد الببناء المجهزة لاستكمال التعديات على الاراضى الزراعية وخلال الجوله امر المحافظ برفع الطوب الابيض المستخدم للمباني المخالفه بشونه بعزبه توفيق واتخاذ الاجراءات اللازمه له، ووجه برفع القمامه باسفل الطريق الحر بقري مشتهر وسندنهور والشموت.

وأكد المحافظ، أنه يتم التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية في حصر الحالات المخالفة وتنفيذ الإزالة طبقا للقانون، وتحقيق الردع للمخالفين دون حدوث أى خسائر فى الأرواح والمعدات

مشددا على ضرورة الإزالة الفورية لأى تعديات جديدة على الأراضى الزراعية وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء