حظر دخول المراكز الإعلامية بالقليوبية بدون كمامه

أكد الدكتور رمضان عرفة مدير عام الإدارة العامة لإعلام

القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات على حظر دخول أي فرد من العاملين بمراكز الاعلام ومراكز النيل ومن خارجها بمحافظة القليوبية دون ارتداء الكمامة، بعد استئناف العمل خلال شهر يونيه القادم فى اطار الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأضاف عرفة ان قرار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في هذا الشأن يلزم كافة المؤسسات الحكومية والمواطنين بالإقليم الى اتباع هذه الإجراءات، وبناء على ذلك تم توجيه إدارات الأمن والشئون الادارية تنفيذ هذا القرار بكل دقة وحزم وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المسئول عن تلك المخالفة.