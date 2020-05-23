حزب حقوق الانسان والمواطنه يكرم الفائزين بالمسابقة الدينية

اقام حزب حقوق الانسان والمواطنه بالقليوبيةبرعاية المستشار جمال التهامى رئيس الحزب على مستوى الجمهورية وأشراف المستشار حسن حجاب رئيس امانة محافظة القليوبية المسابقة الدينيه للعشر الاواخر من رمضان .. حيث قدمت الصفحة الرسمة للحزب تسع اسئلة وقد قام عدد ٧١ متسابق بالايجابة الصحيحة .

وقد قدم حجاب الهداية العينية لجميع المسابقين الفائزين فى مقر الحزب فى اوقات متفرقة للظروف التى تمر بها البلاد بحضور الحاج كمال راضى امين التنظيم