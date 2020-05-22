تطوير أداره بنها التعليميه وميكنه بيانات الطلاب بتكلفه 200 ألف جنيها

كتب – أحمد مجدي الرفاعي

صرح عبدالرحمن فتح الباب مدير عام أداره بنها التعليميه بأنه تم تطوير مبني الأداره وتركيب شبكه أنترنت داخليه بتكلفه تصل الي نحو 200 ألف جنيها تبرع بها أحمد كمال شعلان عضو مجلس أداره الغرفه التجاريه بالقليوبيه .

أضاف بأن التطويرات شملت ترميم السلالم بمبنى الادارة بالرخام وتركيب مظلة لخدمة الطلاب وأولياء الأمور وتستهدف تسهيل أدخال بيانات الطلاب لأتاحه الحصول علي أي بيان نجاح أو رسوب عن أي سنه

من السنوات الماضيه (أون لاين) عن طريق مواقع التواصل الأجتماعي والأنترنت تماشيا مع أتجاه الدوله لميكنه كل المؤسسات في ظل أزمه أنتشار فيروس كورونا المستجد والأتجاه القومي للتعايش مع الفيروس للحد من أنتشاره .

قال أحمد كمال شعلان عضو مجلس أداره الغرفه التجاريه بالقليوبيه بأن فكره تطوير الأداره التعليميه وتجهيز ودهان غرفة شئون الطلاب وتوفير 10 أجهزة حاسب ألى لحفظ بيانات 150 الف طالب وطالبة وميكنتهم هي فكره جديده تقام تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وطه عجلان وكيل وزارة التعليم بالمحافظة .

أوضح شعلان بأن الفكره تهدف أيضا الي تخفيف عملية التعامل المباشر بين طالب الخدمة ومقدميها في أطار أجراءات التعايش والتباعد الإجتماعي بسبب فيروس كورونا حتي يمكن لأي طالب الحصول أي شهادة مميكنه عقب أجازة عيد الفطر مبارشره وأتاحة الخدمات (أون لاين) في المرحلة الثانية في أطار توجيهات القياده السياسيه بالتحول الرقمي والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمشاركة المجتمعية .