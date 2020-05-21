هام وعاجل وثيقة أمريكية مسربة تكشف.. هذا موعد لقاح «كورونا» حسن عادل

الوصول إلى لقاح «كورونا» هو الخبر الذي ينتظر أغلب سكان العالم الاستماع إليه في يوم من الأيام وهو أيضا الأمل الذي تسعى ورائه الطواقم العلمية لأغلب الدواء سواء لتحقيق مكاسب اقتصادية منه ستكون ضخمة بالطبع أو لإنقاذ سكانها من حالة الرعب التي يعيشونه.

وفي مذكرة مسربة عن وزارة الدفاع الأمريكية تم الكشف عن أن الجيش الأمريكي قد سكون مضطرا للتعامل مع وباء «كورونا» حتى عام 2021 وأن اللقاح المنتظر لعلاج الفيروس ربما يكون موجودا بعد عام كامل من الآن في صيف 2021.

وبحسب قناة العربية فإن المذكرة المسربة حملت تحذيرات من الموجة الثانية للعدوى بفيروس كورونا والتي شدد المسؤولين الأمريكين على أنهم يجب أن يكونوا جاهزين لها وزيادة جهدهم من أجل مواجة كورونا في حالة عودته مرة أخرى.

وأشارت المذكرة إلى أن العالم قد يضطر إلى العمل ببيئة فيروس كورونا تلك لفترة طويلة من الوقت وأن الحل الوحيد حتى الآن هو تكوين قطاع كبير من الأشخاص لمناعة ضد المرض.

ودعت المذكرة المسؤوليين الأمريكيين إلى ضرورة زيادة عدد اختبارات فيروس كورونا مستقبلا من أجل اكتشاف مزيد من بؤر العدوى والسيطرة عليها.

بينما أشار موقع “ذا هيل” الأمريكي إلى أن مسؤولون بوزارة الدفاع الأمريكية لم يجدوا تلك الوثيقة على الإطلاق.