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مبادرة ” احنا معاك وليك ” أطلقتها مجموعة شركات زين لمواجهة فيروس كورونا ” بالمجان ” بالقليوبية .

مبادرة ” احنا معاك وليك ” أطلقتها مجموعة شركات زين لمواجهة فيروس كورونا ” بالمجان ” بالقليوبية .

كتب/محمد أسامة

أطلقت مجموعة شركات زين للاستشارات وإدارة المشروعات والخدمات العامه ورجال الأعمال ، مبادرة حملت معاني الإنسانية هدفها الوحيد مساعدة المواطنين وتخفيف العبء عليهم فى تطهير وتعقيم الشارع العام والمناطق والمنازل التي ظهرت بها إصابات ، ومساعدة اجهزة ومؤسسات الدولة بمحافظة القليوبية .

أعلنت إدارة مجموعة شركات زين للاستشارات وإدارة المشروعات والخدمات العامه ورجال الأعمال فى بيان صحفى اليوم الأربعاء 20مايو 2020 ، بأن الشركة قامت بتجميد كافة اعملها التى تقدمها لعملائها فى ظل وجود ازمه كورونا المستجد ، وسخرت كافة الجهود وموظفيها وعمالها فى خدمه المواطنين وأجهزة الدولة بمحافظة القليوبية بمجال التطهير والتعقيم لكافة القري والنجوع والعزب و الكفور والمدن على مستوى المحافظة ، وذلك بالمجان ،واشارت إدارة الشركه فى بيانها، لا يقتصر التطهير بالشوارع الرئيسية أو الجانبية فقط، و أكدت على أن التطهير والتعقيم سيكون داخل المنازل إذا تطلب الأمر .

وأوضح البيان حرص مجموعة الشركات على عدم التصوير الفوتوغرافي والافلام الوثائقية أثناء تقديم الدعم والخدمات العامه ، وبالإضافة الي عدم اظهار اسم الشركه على الملابس الوقائية للقائمين على العمل الخدمي والخيري ، وذلك لعدم استغلال الازمه للترويج لأعمال الشركه ، مما اعتبرت ذلك لوجه الله وابتغاء مرضاته فقط دون انتظار كلمه شكر أو مقابل معنوي أو آخر .

واضاف البيان أن هذه المبادرة التى حملت عنوان ” إحنا معاك وليك ” ستعمل بجانب كل من يريد تقديم يد العون والمساعدة للمواطنين و لأجهزة الدولة ، وهذا حرصا وتأكيداً على صحة وسلامة المواطنين في مواجهة التحديات لفيروس كورونا المستجد وتقليل فرص انتشار الفيروس ، مع توجيه حملات توعية المواطنين حول المستجدات لفيروس كورونا وكيفية استخدام كافة المهام الوقائية ، وأسباب الانتشار ، وكيفية مواجهته .

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