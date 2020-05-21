عاجل .. السيسي للمصريين : زيادات كورونا تطور طبيعي ويمكن تقليلها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري إطمأنوا أزمة كورونا تدار بحرفية ونحن لن نوقف التعامل مع باقي الامراض والازمات الصحية والتعامل مع أزمة كورونا فقط ولكن الصحة تتعامل مع جميع الأمراض.

وأضاف الرئيس السيسي اليوم خلال افتتاح بشاير الخير 3 بالاسكندرية ان التطورات والزيادات في أزمة كورونا هو تطور طبيعي ويمكن تقليلها بنسبة بسيطة اذا تعاملنا بالحفاظ على أنفسنا .

وأضاف الرئيس السيسي أن الرياضة والاطعمة مهمة لزيادة المناعة.

وأشار الرئيس السيسي الى ان الدولة حاولت من البداية عدم ارهاب المواطنين ولكن خلوا بالكم معانا لان هناك أطقم طبية متواجدة ليل ونهار لمواجهة كورونا ولابد من تخفيف العبء عليهم من خلال المحافظة على أنفسنا.

ووجه الرئيس الشكر والتقدير للطاقم الطبي في مصر وما يبذله من مجهود.