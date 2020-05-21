طه عجلان يصدر قرار بتعيين ” القاضى ” مديرا لإدارة المشاركة المجتمعية بتعليم القليوبية

القليوبية – دعاء درويش

أصدر طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية قرار بتكليف محمد القاضى مديرا لإدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية .

من جانبه عبر ” القاضى ” عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية بهذا التكليف، والتي ستكون بإذن الله دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء ،وتنفيذ جميع التعليمات الوزارية.

جدير بالذكر بان محمد القاضى حاصل على عدة دورات تدريبية فى مجال العمل منها أكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو نقابة المعلمين ببنها ونائب رئيس نادى الطيران بالقليوبية.