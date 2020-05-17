هام وعاجل.. ننشر أسماء و أماكن الإصابة بفيروس كورونا بمحافظة القليوبية

سجلت محافظة القليوبية مساء أمس السبت، إصابة 29 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة حالتين لعامل من الرملة بمركز بنها، وسيدة من شبين القناطر، أكد ذلك أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، ونائب دائرة طوخ وقها، في بيان نشره علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”.

وأوضح رئيس إتصالات البرلمان، أن الحالات المصابة لعامل 57 سنة بمنطقة كفر مناقر ببنها، وطبيب مقيم ورورة مركز بنها، وحالتين بمركز طوخ لموظف بالمعاش بمدينة طوخ 2 شارع محمد كامل، وسيدة 76سنة بقرية أجهور الكبري، و3حالات بمركز كفر شكر لممرضة 27 سنة مقيمة كفر عامر ورضوان، وموظف 57 سنة مقيم بأسنيت، وربة منزل 59 سنة بكفر منصور، وحالتين بمركز شبين القناطر لربة منزل 51 سنة مقيمة حلقة هندسة الري بشبين القناطر، وعامل 55 سنة بمنشية الكرام، وحالتين لسيدة 54 سنة، وموظف 58 سنة بكفر الدير، و3 حالات بمركز قليوب لموظف 43 سنة بسنديون، وعامل 53 سنة بكفر أبو جمعه، وموظف 30 سنة بقلما، وحالتين لربة منزل 48 سنة، وموظف 46 سنة بالحي الأول محلية 5 بالعبور، وحالتين لسيدة 54 سنة وعامل بالمعاش 61 سنة بالخصوص، وحالتين لموظف 58 سنة مقيم بالقناطر الخيرية، وعامل 43 سنة ببهادة مركز القناطر الخيرية، وحالتين لربة منزل 47 سنة بأبو زعبل، وعامل 39 سنة بالخانكة، و4 حالات لموظف 42 سنة بمسطرد بمساكن الزهور، وربة منزل 28 سنة ببهتيم بشارع عبدالعزيز الفقي، وموظف بشارع الفاروق طلبة، بشبرا الخيمة، وربة منزل 41 سنة بشارع داير الناحية بمسطرد، و3 حالات لربة منزل 29 سنة، وعامل 48 سنة بمدينة الفتح بشبرا الخيمة، شارع أبو عوف، وموظف 38 سنة بشارع أحمد زايد بالمعصرة بشرق شبرا الخيمة.

وشدد “بدوي”، علي ضرورة البعد تماما عن الإختلاط والتجمعات وإتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية خلال الفتره الحالية حرصا علي صحة وسلامة المواطنين، مناشدا كافة مواطني المحافظة بعدم الإنسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطه التي يتم تداولها علي السوشيال ميديا.