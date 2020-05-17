جمهوريه شبين القناطر تتحدي فيرس كورونا بأقامه الأسواق

في مسلسل الأهمال بمدينه شبين القناطر التابعه لمحافظه القليوبيه وفي غياب تام لمجلس مدينه شبين القناطر والقياده التنفيذيه الباعه الجائلون اقاموا بالأسواق العشوائيه وسوق المواشي بشبين القناطر متحديين

قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات واقامه الأسواق لمنع انتشار فيرس كورونا المستجد واقامه اسواق وبذلك يهددون حياه آلاف المواطنين بالأصابه بفيرس كورونا اللعين الذي لا يوجد له علاج حتي الآن ويتسائل الذين

يخافون علي هذا الوطن اين المسؤلين عن محافظه القليوبيه ووزاره التنميه المحليه ووزاره الداخليه ووزاره الصحه من مايحدث من ضرب القوانين عرض الحائط في زمن الكورونا

ويستغيث اهالي شبين القناطر بالساده المسؤلين بسرعه انقاذ حياتهم من الموت المحقق بسبب تجاهل المسؤلين وانتشار فيرس كورونا المستجد