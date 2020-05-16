علامات يوم القيامة زوج يذبح زوجته أماما طفلتها في نهار رمضان

تجرد أب من الإنسانية وتحول إلى وحش مفترس

وتخلص زوج من احدى قرى مركز المنيا من زوجته طعنا بالسكين ثم ذبحها، فى نهار رمضان وذلك لوجود خلافات اسرية بينهما.

تلقى اللواء محمود خليل مدير امن المنيا أخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا، يفيد تلقيه بلاغا، بمقتل ربة منزل تدعى ” أ. س ” 30 سنه ربة منزل، على يد زوجها ويدعى ” م .ح ” 35 سنه ويقيمان بإحدى القرى التابعة لمجلس قروى بنى محمد سلطان مركز المنيا، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد عبد الرحمن شعبان رئيس مباحث المركز، وبالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين تجمع عدد من الاهالى امام مكان البلاغ ،تم فض الاهالى وطرق والباب وقام المتهم بفتح الباب وكان يرتدى جلبابا ابيض عليه اثار دماء، تم القاء القبض عليه واصطحابه إلى مركز الشرطة.

وأفادت التحريات الاولية أن المتهم، كانت توجد بينه وبين زوجته خلافات وقد اسفر زواجهما عن انجاب طفله صغيرة، وان الزوج انتظر عندما دخلت زوجته حجرة المطبخ لإعداد الطعام وإذا به يدخل خلفها ويمسك السكين ويطعنها طعنه واحده ثم يخرج مت الحجرة الى حجرة اخرى وقام بذبحها ، كما افادت التحريات الاولية ايضا، ـن زواجهما أسفر عن انجاب طفلة صغيرة ، وأنه يوجد خلافات اسرية بينهما، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 4535 ادارى مركز المنيا، وتم احالة المحضر للنيابة العامة التى تباشر التحقيقات فى الواقعة.