ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية ألبوم السبت

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر، اليوم السبت ارتفاعات كبيرة، ليصعد الذهب لأعلى مستوى في تاريخه بسوق الصاغة، عند 760 جنيها للجرام

وسجل عيار 18 يسجل 651.50 جنيه للجرام

وسجل عيار 21 يسجل 760 جنيها للجرام

وسجل عيار 24 يسجل 868.5 جنيه للجرام

وسجل الجنيه الذهب 6080 جنيها

أوقية الذهب 1748 دولار

وقفز الذهب عالميا أمس الجمعة بأكثر من 1% إلى مستوى لم يشهده منذ 2012، إذ أضاف تجدد التوتر الأمريكي الصيني إلى مخاوف بشأن تراجع اقتصادي عميق بسبب جائحة فيروس كورونا.

وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % ليسجل 1741.65 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1847 بتوقيت جرينتش، وخلال الجلسة، بلغ أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2012 عند 1751.25 دولار. وزاد المعدن النفيس بأكثر من 2 % منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.