معتوه شرقاوي ينتحل صفة مستشار يدعي احمد عبد العزيز عطالله يبيع كارنيهات لضحاياه علي انه رئيس لحزب الاحرار الاشتراكيين

كتب محمد طارق

في هوجة ادعاءات رئاسة حزب الاحرار الاشتراكيين والتي عطلت مسيرة الحزب العريق لسنوات طويلة انهتها احكام القضاء الباتة النهائية لصالح الكاتب الصحفي طارق درويش بالحكم الصادر بالدعوي رقم 3359 لسنة 135 ق بجلسة 20-2-2019 والتي قضي فيها بصحة ونفاذ قرارات المؤتمر العام المنعقد في 23-2-2006 حتي 23-2-2013 .

وكان اطراف الدعوي المرحوم حلمي سالم الذي نازع طارق درويش علي رئاسة الحزب واحمد عبدالله عزيز وكلاهما تدخلا هجوميا في الدعوي بغية تعطيل درويش عن رئاسة الحزب.

وكان حلمي سالم ابان فترة النزاع القضائي والذي بدأ عام 2010 قد اصدر عدة قرارات بفصل مجموعة من اتباعه وابرزهم محمد لوسان صبيح و حلمي درة واخرين وذلك في تاريخ 9-4-2019 واخطر سالم لجنة الاحزاب بفصل من اعتبرهم خارجين علي الالتزام الحزبي .

بعدها انشطر المفصولين من جبهة حلمي سالم الخصم والمتنازع القضائي الوحيد مع طارق درويش طبقا لقرار لجنة الاحزاب في 19-7-2011 لعمل اخطارات وهمية ومزورة لخلق نزاع جديد علي حزب الاحرار الاشتراكيين وزيادة الازمة تعقيدا وقام محمد لوسان صبيح والموقع علي اوراق ما سمي المجلس الدائم المزعوم عقده بتاريخ 22-8-2010 بمطعم تاون داون بوسط القاهرة ويوجد هذا التوقيع بلجنة الاحزاب ..بضرب اوراق واصطنع اوراق مؤتمر عام ادعي فيها انه رئيسا للحزب .

ومن عجائب مسلسل معاتيه ومهابيل الصراع علي حزب الاحرار الاشتراكيين ان محمد لوسان حصل علي قرار بتعينه امين تنظيم القاهرة فقط من الكاتب الصحفي طارق درويش وتحصل منه ايضا علي خطاب وقع علي استلامه رباعيا باسم محمد لوسان عبد الهادي صبيح ويوجد هذا التوقيع بلجنة الاحزاب عام 2010 بعمل ختم شعار الحزب لامانة القاهرة .

واستغل لوسان الخطاب الذي تحصل عليه من طارق درويش في عمل ختم شعار للحزب مركزيا وراح يوهم ضحاياه انه رئيس الحزب و جائ بشخص بالمعاش يدعي احمد عطالله عبد العزيز مخبر شرطة سابق بمديرية امن الشرقية ليضمه الي قائمة المضللين والمضحوك عليهم .

المثير ان المعتوة احمد عبد العزيز المخبر السابق انقلب علي لوسان و زعم انه رئيسا للحزب هو الاخر ويدعي معتوه الشرقية احمد عبد العزيز انه رئيس للحزب استناد علي انه اصبح عضوا للحزب بقرار صادر من لوسان المفصول من الحزب وقد اخطرت لجنة الاحزاب السياسية بانه مفصول بالوارد رقم 293 لسنة 2011 بقرار من رئيس الحزب طارق درويش .

الصول احمد عبد العزيز والذي يطلق عليه مخبرة الغبرة يبيع الكارنيهات مازال يهرتل ويدعي رئاسة الاحرار وبحماقة تكشف النقاب عن سلوكيات معتوه رسمي لدرجة ان عضويته في الكارنيه المزور الذي يحمله ويخدع به ضحاياه يحمل عضوية رقم 1.. وكأن هذا المعتوه لايعرف ان الحزب مؤسس من اكثر من 43 عاما و انضم الي عضويته اكثر من مليوني عضوا طيلة تاريخه

محمد لوسان يوقع لحلمي سالم غلي ما سمي المجلس الدائم 2010 لصالح المرحوم حلمي سالم تحت رقم مسلسل 17 امين القاهرة.

حلمي سالم يفصل محمد لوسان صبيح الموجود برقم 4 بقرار الفصل .ويتلاحظ ان لوسان وقع لحلمي ثم فصله حلمي اي ان لوسان معدوم الصفة قانونا وادعي رئاسته للاحرار بالتزوير .

لوسان يوقع علي المجلس الدائم لمد مدة المؤتمر العام برئاسة طارق درويش لحزب الاحرار .محمد لوسان السيد الهادي صبيح ..

وهذا الوسان من جاء بالمعتوه اخمد عبد العزيز عطالله