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دعوي لوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة فيما تضمنه من إسناد حق الإنتفاع والإدارة والإستثمار لإستاد شبين الكوم الرياضى

كتبت : هدى إبراهيم بلال
أقام مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات بصفته وكيلاً عن عدد كبير من المواطنين طعن شركة أستادات تحت رقم ٤١١٢٨ لسنة ٧٤ ق أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالدقى لوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة فيما تضمنه من إسناد حق الإنتفاع والإدارة والإستثمار لإستاد شبين الكوم الرياضى بشبين الكوم محافظة المنوفية مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها : تنفيذ أحكام الرؤية الصادرة من محاكم الأسرة ومحل تنفيذها داخل الإستاد الرياضى مع وقف نشاط سلسلة نوادى سيتى كلوب الغير مرخص وفقاً للقانون مع وقف إسناد حق الإنتفاع والإدارة والإستثمار لإستادات الجمهورية لشركة أستادات مع ما يترتب على ذلك من أثار مع التعويض ورفع الطاعنين شعارات لا لخصخصة الأستادات والأستادات ملك للجماهير والأستادات منفعة عامة لا يجوز تقرير حق إنتفاع عليها

 

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