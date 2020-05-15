#خش_في_المضمون

من أنتم

كتب /يحيى خليل

خاب من قال انهم يمتلكون الشارع السياسي . خاب من قال انهم قوة وعنترية في المحافظات والميادين .

اكتملت الأركان وأصبحت مصر قادرة على حماية اراضيها وحماية هذا الشعب المصري .

ان الاوان ان نرفع شعار مصر خالية من الجماعات المتطرفة ولم يبقا الا الخونة والعملاء الذين يبثون الشائعات في القطارات والاتوبيسات وايضا فى جميع الأسواق . ياشعب مصر القضية الأن ليست صراع على قطعة ارض أو عقار أو محل ولكن الصراع على هذا الوطن الغالي . ولم يشغلنا الحوارات والتفاهات التى يتحدثون فيها .وارسل الى كل خائن وعميل من البرادعي وايمن نور وجميع الهاربين من الجماعات الارهابية خارج القطر المصري بأن مصر بها رجال وشعب قادر على حماية هذا الوطن . شعب يعاني الكثير والكثير ولكن عندما يستشعر أن الوطن في خطر سوف تشاهدون أسوود فى الشوارع والميادين عندما يتطلب منا هذا لاننا نمتلك قوتين لحماية هذا الوطن الجيش والشرطة ولا تحلموا بأن الشارع سوف يكون فى المقدمة مثل 25 يناير التى كانت بها دول كثيرة تجهز لهذا اليوم ومخططات دولية لعبت على مشاعر البسطاء وخرج الجميع يطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية . أتاريها تمثيلية كبيرة راح فى ضحايا كثيرة من الشباب المغرر بهم بسبب الدورات التثقيفية للمعهد الديمقراطي خارج القطر المصري .كل هذا وجميع الشعب المصري اعترف بهذا اليوم انها كانت تمثيلية كبيرة مليئة بالممثلين البارعين ولكن فى الحقيقه كانت اضحوكة كبيرة على جميع فئات الشعب المصري .

منذ تولى السيسى الى حكم البلاد ولم نشاهد احد من اعداء الوطن يتبرع للمواطنين البسطاء بشئ ولكن يبث الشائعات التى تهين الوطن . منذ تولى السيسى الى حكم البلاد تم انشاء قنوات لمحاربة النظام المصري والجيش والشرطة .

تم انشاء القنوات المضادة لمحاربة السيسى واهانته هو وجميع أسرته .

من انتم ؟

اطباء مهندسين مدرسين ولكن لاتعشقون الوطن ولا تحترمون الشعب المصري فأنتم تعشقون مايدافع عنكم وانت اداء لجميع الدول التى تعشق وتتمنى الزعر والارهاب فى القطر المصري .

من أنتم ؟

أنتم تعشقون الدماء وعند استشهاد احد الجنود على الحدود تتحدثون فى القنوات والشوارع مطالبين بزيادة الدمار للجنود المصريين .

من أنتم ؟

أنتم مجموعات تمارسون جميع المخططات لسقوط هذه الدولة .

أيها الشعب المصري لاتنصتوا الى هؤلاء الخونه فأنهم يريدونها دمار وخراب .

نداء الى من يهمة الأمرالبسطاء وجميع الشرائح لايتحملون زيادة الأسعار فالابد من الرقابة على مدار الساعة

محاربة كل تاجر يستغل المواطنين ويتم المعاقبة الفورية ويكون عبرة لجميع من يفكر ان يعبث في هذا الوطن الغالي

الأمن…. اطالب بعمل دوريات على مدار الساعه ومحاسبة كل من يسعى الى الفوضى فى الشارع المصري

الباعه الجائلين يتحدثون كل دقيقة عن ارتفاع الأسعار وايضا الشارع مليئ بالاحتقان كل هذا بسبب بث الشائعات من قبل الشبكات العنكبوتية التى تبث الشائعات عبر التواصل الاجتماعى ونحن نؤيدهم وننشر لهم الفيديوهات والبوستات وانا اعلم بأن البعض لايعرفهم انهم شبكة عنكبوتية .

من أنتم ؟

انتم يامن تتحدثون باسم الدين والحرية والعدالة الاجتماعية وعندما جلستوا على كرس الحكم احتفلتوا على انغام ” دوللي شاهين ”

الشارع مخنوق نعم زيادة فى الأسعار أكيد ولكن الشارع لم يستسلم الى أفكاركم الهدامه اذا كان عصيان مدنى أو غيره . الشعب يدرك تماما ان النزول سوف يدمر الأخضر واليابس . فمن له المصلحة العليا بحرق الأخضر واليابس .

من أنتم ؟

أنتم مجموعات تسعى الى استقطاب أكبر نسبة كبيرة من الشعب ليكون خلفكم وفى الحقيقه انتم تحلمون بنزول الشارع مرة اخرى ثم تحاولون النزول بعد 48 ساعه كما فعلتوا من قبل .

الشعب المصري يحلم بأنخفاض الأسعار فقط لاغير أطالب السادة المسئولين بالوقوف مع المواطنين لمحاربة التجار والمستوردين لأنهم لايهمهم لاشعب ولا وطن يهمه جمع الدولارات والدراهم والريالات فقط لاغير .

في النهاية ان الشعب المصري لايخضع للتهديدات من قبل الجماعات الارهابية لاننا مؤمنين بأن الموت والرزق بيد الله وليس بيد من يدعون انهم رجال الدين

حفظ الله شعب مصر من مكر الجماعه والمتربصون والخونه والعملاء وتجار الدين