اهالي قرية عرب الحصوة يتقدمون بخالص الشكر لجريدة التايم المصرية لسرعة استجابة المسؤولين بمشروع الصرف الصحي

ايماءا الي ما نشر بموقع وجريدة التايم المصرية الموقرة بتاريخ 2/5/2020 تحت عنوان اهالي قرية عرب الحصوة التابعة لمركز ومدينة طوخ باالقليوبية يناشدون رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان بشأن تنفيذ مشروع الصرف الصحي لاهالي قرية عرب الحصوة التابعة للوحدة المحلية بقرية الدير مركزطوخ بمحافظة القليوبية والاهالي

قامو بتوفير قطعة الارض التي سيقام عليها محطة رفع الصرف الصحي باالحهود الذاتية منذ سنوات طويلة ولم يتم تنفيذ مشروع الصرف الصحي لهم حتي الان اسوة باالقري والعزب المجاورة لقرية عرب الحصوة التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية و التي تم توصيل وانشاء مشاريع الصرف الصحي لهم

نحيط علم سيادتكم باان السيد المهندس المشرف العام علي تنفيذ مشروعات صرف صحي القليوبية افاد باان مشروع الصرف الصحي لقرية عرب الحصوة التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة دخل حيز التصميمات لجميع الشوارع ومحطة رفع الصرف الصحي لكي يتم دخول مشروع الصرف الصحي لقرية عرب الحصوة التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية حيز التنفيذ قريبا

واهالي قرية عرب الحصوة التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية يتقدمون لمعالي سيادتكم ولموقع وجريدة التايم المصرية الموقرة باالشكر والتحية والاحترام والتقدير ويتمنون من معالي سيادتكم نشر الاستجابة بناءا علي ما نشر بموقع وجريدة التايم المصرية الموقرة بتارخ 2/5/2020