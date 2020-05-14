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عاجل ننشر اسعار حديد التسليح في السوق المحلية ألبوم الخميس

سجلت أسعار الحديد في الأسواق المحلية، مع بداية تعاملات

اليوم الخميس

وسجل سعر حديد المصريين 9 آلاف و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 9 آلاف و750 جنيها، وحديد العتال 9 آلاف و550 جنيها للطن، وحديد عطية 9 آلاف و500 جنيه.

وسجل سعر حديد بشاي 9 آلاف و550 جنيها، وحديد المراكبي 9 آلاف و500 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيه.

 

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