عاجل ننشر اسعار الأسمنت فى السوق السوق المحلية ألبوم الخميس

سجلت أسعار الأسمنت في السوق المحلية ألبوم الخميس ، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية.

أسمنت المسلح

سجل سعر الأسمنت المسلح 755 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 740 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 750 جنيه للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 740 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 755 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 740 جنيه للطن، وأسمنت حلوان 755جنيهات للطن، وأسمنت مصر بني سويف 790 جنيهات للطن، وأسمنت العسكري 740 جنيهًا للطن.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 678 جنيهات للطن، وأسمنت النخيل 685جنيهات للطن، وسجل أسمنت الواحة 685 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 678جنيهات للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 820 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 780 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 780 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 780 جنيهًا للطن.

الجبس

واستقرت أسعار الجبس، فسجل جبس العامرية 650 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 700 جنيه للطن، بينما سجل جبس المعمار 690 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن، وجبس السويس 580 جنيهًا للطن