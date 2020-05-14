بيان لمجلس النواب حول تجميد رواتب المعلمين

كتب – أحمد مجدي الرفاعي

قدم اللواء مصطفى كمال الدين عضو مجلس النواب بيان عاجل لرئيس مجلس النواب لتوجيه لوزير التعليم بشأن أستمرار تجميد رواتب المعلمين علي أساسي مرتب عام 2014 بينما تكون الاستقطاعات والخصومات على أساسي 2020 بالرغم من أن المعلم يدفع أستقطاعات لمرتب لم يحصل عليه .

أكد كمال الدين أن راتب المعلم غير كاف لسد احتياجاته فيما يجعله يقوم بقبول أى وظيفة أخرى منها سائق توك توك لتوفير النقود مما يجعله غير قادر على بذل جهود كبيرة فى توصيل المعلومات الى الطلاب .

وطالب النائب بضرورة زيادة رواتب المعلمين لتصل لـ 4 آلاف جنيه مؤكدًا أن أغلب المعلمين تحت خط الفقر بسبب ضعف رواتبهم .

أوضح عضو مجلس النواب بأنه لن يكون هناك أى تطوير للتعليم بأى طريقة دون النظر الى المعلم فى المقام الأول فينغى الاهتمام بشتى أموره الاجتماعية والعلمية والمالية قائلا (ماينفعش المعلم يكون درجة تالته فى المجتمع)

أشار النائب أنه الي طالب وضع حلول سريعة من شأنها أن تساهم فى سد احتياجات المعلم وتلبية مطالبه