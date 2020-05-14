الرقابة الإدارية تلقي القبض على صاحب مصنع بلاستيك بالقليوبية

نجحت هيئة الرقابة الإدارية، في القبض على مدير عام الفحص بمأمورية ضرائب شبرا الخيمة ثان، عقب حصوله وتقاضيه مبلغ ١٠٠ الف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب مصنع للاستيك مقابل قيام المتهم بالاخلال بواجبات وظيفته بتخفيض قيمة الضرائب المستحقة علي المصنع بمبلغ ٧٥٠ الف جنيه، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما .

‏كما اُلقى القبض ايضاً على كبير مهندسين بدرجة مدير عام بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة بني سويف، عقب حصول المتهمة على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين المُسند اليهم بعض المشروعات من مديرية الاسكان ، وذلك مقابل قيامها بتسهيل إجراءات صرف باقي المستحقات المالية المستحقة للمقاول عن أعمال ترميم مستشفى الإغاثة بالمحافظة والبالغ قيمتها بحوالى ٢٥٠ الف جنيه، وكذلك تسهيلها اعتماد الأعمال المُنفذة له عن عملية ترميم مستشفى الرمد، وبعرض المتهمة على النيابة العامة أمرت بحبسها.

‏اما في إطار استمرار جهود هيئة الرقابة الادارية في مجال الرقابة على الاتجار بالمستلزمات والأدوات الطبية المغشوشة، والسلع الغذائية الفاسدة، وذلك بالتنسيق مع المسئولين بالمحافظات فقد تم ضبط عدد 17571 كمامة و ٢٧٥٠ قفاز طبي ، و ٢٠٣٨٨٤ سرنجة مجهولى المصدر ، بالاضافة الى ٨٦٣٢ لتر من مادتى الكُحل والكلور ، و ١٤١٢ كيلو من مادتى الفزلين والجلسرين، و ٥٠٠ عبوة من الجيل ، ٢٧٩٣ قرص ادوية مخدرة، كما تم ضبط حوالى ٨ طن اغذية منتهية الصلاحية ، وعدة ورش لتصنيع الاغذية الفاسدة مجهولة المصدر ، والمستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات وذلك بمحافظات ‏كل من (الغربية والمنوفيه وأسيوط والشرقيه والدقهلية) حيث اتُخذت جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفات المضبوطه وعرض المخالفين على النيابات العامة المختصة لاتخاذ مايلزم بشأنهم.