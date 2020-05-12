وزارة العدل تشدد على تنفيذ إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

فى إطار حرص القيادات بوزارة العدل على مواجهة فيروس كورونا المستجد وبعد الاشتباه بوجود بعض الحالات الايجابية بمحكمة مدينة نصر قاد المستشار عبدالحميد همام رئيس محكمة القاهرة الجديده و مدينة نصر بنفسه فريق لتعقيم المحكمة

كما أمر سيادته على الفور بإحالة جميع القضايا الى محكمة القاهرة الجديده لنظرها حفاظا على حسن سير العدالة و حفاظا على حقوق المتقاضين

كما أمر المستشار عبدالحميد همام بضرورة اتباع جميع المتواجدين بمحكمة القاهرة الجديده تعليمات وزارة الصحة من ارتداء الكمامة والجواندى لمنع انتشار الفيروس بين السادة المتواجدين بالمحكمة والمترددين عليها ويأتى ذلك كله فى إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره