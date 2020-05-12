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مستندات رسمية تؤكد تورط وريث عقار الفرنواني المنكوب في هدمه عمدا

كتب احمد صلاح 

حصلت التايم المصرية علي اوراق وبلاغات رسمية تشير باصابع الاتهام الي بركات احمد بركات ونجله لاسقاط منزل الفرنواني المنكوب عمدا لبناء برج سكني بالتعاون مع اخرين يعملون مع ابنه في اشياء اخري معلومة للكافة.

وتتضمن البلاغات الوارد رقم 33+9م المؤرخ 2-2-2020 المسلم لرئيس النيابة الادارية بشبرا الخيمة ومفاده تقاعس المسئولين عن  حي عرب شبرا الخيمة في انقاذ السكان و ووقف اعمال مؤامرة اسقاط المنزل .وقد تحققت نبوءة السكان وتم الهدم فعليا وعمدا

ويتلاحظ للكافة ان سقوط المنزل تم بحكمة و استغلالا لظروف الحظر لمواجهة كورونا وربما يكون قد تم اسقاطه بمذيب او باستخدام عوامل اخري جعلت المنزل يسقط كما لو انه كتاب مرصوص فوق بعضه البعض

 

 

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