شعلان بنها … فكر جديد

كتب – أحمد مجدي الرفاعي

تحظي مدينه بنها بحظ وافر من الخدمات التي قام بها أحمد كمال شعلان عضو مجلس أداره الغرفه التجاريه بالقليوبيه بعمل ثلاث بوابات علي مشارف مدينه بنها تكلفت 1.5 مليون جنيها بالأضافه الي تبنيه حمله لعلاج الفيروسات الكبديه وتحليل فيروس سي ومنح المرضي العلاج بالمجان كما تبني عده مبادرات للعمل علي نظافه المدينه وتجميلها والمشاركه في رش وتطهير الشوارع وأقسام الشرطه ضمن الأجراءات الأحترازيه لفيروس كورونا بفكر جديد وأقترحات بناءه تتم خارج الصندوق وبطريقه مختلفه عن كل المبادرات التي تمت من قبل بهدف خدمه أهالي بنها ومن بين هذه المبادرات ميكنه الأداره التعليميه ببنها .

يقول عبد الرحمن فتح الباب مدير عام أداره بنها التعليميه بأن الأداره وافقت علي المبادره التي تقدم بها أحمد شعلان عضو الغرفه التجاريه بالقليوبيه علي تطوير غرفه شئون الطلاب بالأداره بعمل نظام للتحول الرقمي وتسجيل بيانات 150 ألف طالب وطالبه علي الحاسب وكذلك بيانات نجاحهم خلال الخمس سنوات الماضيه علي 10 أجهزه حاسب ألي قرر التبرع بها .

أضاف بأن شعلان قرر عمل مظله للطلاب وأولياء الأمور المترددين علي الأداره وتركيب شبكه نت داخليه ودهان الغرفه وتغير سلالم الأداره بالرخام للتسهيل علي الطلاب وأولياء الأمور ضمن المشاركه المجتمعيه تماشيا مع أتجاه سياسه الدوله نحو التحول الرقمي .

أوضح فتح الباب بأن طه عجلان وكيل وزاره التعليم بالقليوبيه أمر بتطبيق كافه الأجراءات الخاصه بقبول التبرعات والتعليمات الماليه والمخزنيه .