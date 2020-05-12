روسيا تقفز الى المركز الثاني من حيث عدد اﻹصابات بفيروس كورونا

روسيا تقفز الى المركز الثاني من حيث عدد اﻹصابات بفيروس كورونا

كتبت منى توفيق

اصبحت روسيا الدولة الثانية من حيث عدد اﻹصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم وسجلت البلاد اليوم الثلاثاء اكثر من 10 اﻵف إصابه جديدة بالفيروس كوفيد 19 ليرتفع حصيلة اﻹصابات المؤكدة الى نحو 232 الف إصابة وقال مركز إدارة ازمة بفيروس كورونا في روسيا ان اعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا 2116 بعد تسجيل 107 وفاة

ويذكر ان الزيادة اليومية المستمرة في عدد اﻹصابات يرجع الى اجراء الفحص على نطاق واسع واجرت البلاد ما يربو 508 مليون فحص