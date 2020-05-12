خش في المضمون

هل الإهمال من الحكومة أم من المواطنين !!!

كتب : يحيى خليل

في ظل هذه الأزمة التى تهدد أرواح المواطنين بسبب فيروس كورونا المستجد الكل مشارك في الإهمال وعدم الإهتمام ننتظر الموت بسبب الإهمال وعدم الإهتمام بجميع الإرشادات التى نشاهدها عبر القنوات الفضائية وعبر الصفحات الرسمية وايضاً عبر صفحات التواصل الإجتماعي وكأن الفيروس كورونا ( ممثل هندي الجميع ينزل الشوارع والميادين للبحث عن هذا الممثل لإلتقاط صورة تذكارية معه) الإهمال أصبح هو عنوان الحقيقه التى نشاهدها في جميع الأسواق والمحلات ٠

أيها السادة ٠

ان الفيروس كوفيد ١٩ ليس النهاية بل انه البداية من خطة شيطانية هدفها تحجيم الدول وعدم تفعيل الدول في الإستيراد والتصدير وايضا ضرب السياحة في جميع الدول وايضاً إنتشار الركود على مستوى العالم ٠

أيها الساده ٠

المجموعة التى اخترعت هذا الفيروس كورونا كوفيد ١٩ ليس هو النهاية ولكن هى البداية وننتظر كوفيد ١٩وكوفيد ٢٠ وكوفيد ٢١ وكوفيد ٢٢ إنه مخطط ياساده وعلينا أن ندرك هذا ٠

أيها الساده ٠

علينا ان نحترس جميعاً ونحترم جميع القرارات الصادرة من الحكومة المصرية ، ولكن لابد من تفعيل القرارات من قبل السادة التنفيذيين ، الموضوع ليس الرش والتعقيم في الشوارع وإلتقاط الصور ، لابد التنسيق الدائم بين التنفيذيين ورجال الشرطة ، وضرب بيداً من حديد لكل من يتقاعس بتنفيذ قرارات الحكومة ٠

أيها الساده ٠

غياب دور الرقابة هو الذي جعل المواطن يتقاعس في إحترام القرارات بسبب المواقف العشوائية والأسواق وايضاً المحلات التى أغتصبت حرم الطريق كل هذا بسبب ( فتح الأدراج)

أيها الساده ٠

غياب دور وحدة المرور أصبحت التكاتك تحتل المرتبة الأولى في الفوضى وكأننا في عزبة ٠

أيها السادة ٠

المخطط العام هو بداية إنتشار الفساد في التنظيم وعدم تطبيق مشروع التقسيم والمخطط التفصيلي جعلت الأسواق العشوائية والمواقف العشوائية تخترق القوانين والقرارات ٠

أيها الساده٠

أصبحنا جميعاً مهددون بالموت بسبب الأسواق العشوائية ومن أصحاب المحلات التى تحتل الشوارع وأصبحت الشوارع مليئة بالمواطنين وعدم تطبيق القرارات تجعلنا ننتظر الموت فى كل لحظة ٠

أيها الساده ٠

الشرطة شغالة على مدار الساعة ، ولكن الشرطة بمفردها لاتفعل شيئاً الواجب علينا جميعاً أن نشارك في هذه الكارثه التى تهدد الجميع ٠

أيها الساده ٠

إذا لم نهتم ونحترم القرارات فعليناأن ننتظر المقابر الجماعية في الأيام القادمة ٠

أيها الساده ٠

على جميع السادة المحافظين ورؤساء المدن ان يفكرون بوضع خطة جديدة بإنشاء أسواق جديدة بدلاً من الإزدحام المميت بالأسواق العشوائية وايضا إنشاء مجمع مواقف بدلاً من المواقف العشوائية ٠

أيها الساده

الإقتراحات كثيرة جداً ولكن القرارت بطيئة ولأحد يهتم وأصبحنا نشتغل بطريقة سمك ٠ لبن٠تمر هندي