تفاصيل دعوي ضد شركة استادات وبيريزنتيشن بالكامل

كتبت هدي ابراهيم بلال

حصلت التايم المصرية علي النص الكامل لدعوي قضائية ضد شركة استادات وعلاقتة الموضوع ببرزينتيشن للتسويق الرياضي ووزارة الشباب والرياضة والمخالفات من صلب الدعوي .