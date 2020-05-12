بعد الدفع ب30 سيارة السيطرة علي حريق مصنع العبور

القليوبية

تمكنت اجهزة الحماية المدنية والامن بالقليوبية من السيطرة علي حريق مصنع أسفنج بالمنطقة الصناعية بالعبور بحي الشباب عقب الدفع ب30 سيارة إطفاء من القليوبية والقاهرة والجيزة والقوات المسلحة وبدأت الآن أعمال التبريد لمكان الحريق فيما إنهار المنصع بالكامل جراء شدة النيران

وكانت الاجهزة الامنية قد دفعت بسيارات إطفاء إضافية لمكان الحادث وصل عددها إلي 30 سيارة وتم السيطرة دون خسائر بشرية

فيما وصل اللواء عبد الحميد الهجان لموقع حريق مصنع الاسفنج بمدينة العبور للإشراف علي جهود الإطفاء التي تقوم بها 14 سيارة من الحماية المدنية بالقليوبية والقاهرة وبدعم من القوات المسلحة للسيطرة علي الحريق

وأعلن المهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور أنه تم الدفع بـ 4 لوادر تابعة للجهاز للمساهمة في أعمال السيطرة على الحريق، إلى جانب تشكيل لجنة من الجهاز لحصر الخسائر بالمصنع بعد الانتهاء من أعمال السيطرة الكامله علي الحريق

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقت الاجهزة الامنية بالقليوبية بلاغا بنشوب حريق بمصنع بالعبور .

انتقل المقدم احمد شعراوي مدير الحماية المدنية بمنطقة جنوب القليوبية وتبين ان الحريق بمصنع اسفنج اسكان الشباب منطقة (ب..ج) بالمدينة للسيطرة علي الحريق