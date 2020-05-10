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عاجل .. بشرى سارة لطلاب التعليم الفني

وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على السماح للطلاب المفصولين بسبب عدم تحقيق نسبة حضور 85% من أيام الدراسة أو 75% من مجموع الساعات المقررة للتدريبات العملية، كذلك الذين استنفذوا عدد مرات إعادة القيد بالتقدم لامتحان هذا العام من الخارج للصف الدراسي الذي بلغوه وفق القرار الوزاري رقم 562 بتاريخ 9/12/2014 ويستثني
الطلاب هذا العام فقط من الشرط المنصوص عليه في القرار سالف البيان بمرور عام دراسي كامل على نجاحهم في الصف السابق دون أن يمتد هذا الإجراء إلى الطلاب المفصولين لأسباب أخرى غير الغياب.
ونظرا لاستبدال امتحانات سنوات النقل التحريرية للفصل الدراسي بالتقييم من خلال تقديم بحوث تطبيقية. 
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