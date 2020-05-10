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سوق الأحد بشبين القناطر يتحدي كورونا ويهدد حياة عشرات الألاف بالموت يا محافظ القليوبية

قد يتسبب الأهمال في كارثه بيئيه بمدينه شبين القناطر بمحافظه القليوبيه حيث افترش الباعه الجائلون بسوق الأحد علي قضبان السكه الحديد وشارع الشهيد إمام الوكيل وشارع بورسعيد وميدان المحطه و امانمستشفي المهدي في تحدي صارخ لمرض كورونا المستجد مما يهدد حياه الاف من المواطنين الأبرياء لنقل المرض الخطير

وفي غياب تام لمجلس مدينه شبين القناطر والتنصل عن المسؤليه وغياب الرقابه والوعي ترسل كاميرا التايم المصريه هذه الصور الخطيره من سوق الأحد بشبين القناطر الي السيد الفريق كامل الوزير و وزير النقل والسيد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبيه والسيد وزير الداخليه بسرعه التدخل وانقاذ حياه المواطنين من الخطر

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