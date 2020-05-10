الرئيس السيسي يصدر تكليفات مهمة لوزير المالية بشأن التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء، و وزير المالية ، ونائبي وزير المالية للسياسات المالية وللخزانة العامة.

وتناول الاجتماع متابعة مؤشرات الأداء المالي حتى نهاية شهر إبريل 2020، في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد. ووجه الرئيس، بالمتابعة الدقيقة ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، ولصون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.