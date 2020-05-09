محمد يوسف يكشف عن السبب الرئيسي لرحيله عن الأهلي

كشف محمد يوسف مدرب الأهلي السابق أن التدخل في عمله بمنصب المدير الفني للأهلي سبب رئيسي رحيله عن القلعة الحمراء في ذلك التوقيت.

وأشار يوسف في تصريحات خاصة لبرنامج “البريمو” على قناة “Ten” مع الإعلامي محمد فاروق أن التجديد للاعبين خاصة متعب كان سبباً في ترك منصب المدير الفني للاهلي لأنه هذا الشأن إختصاص المدير الفني لكني لم أعترض على إستمراره وكنت بشرف على علاجه في هذا التوقيت.

وتابع أن متعب من العناصر الأساسية وشاركته في نهائي أفريقيا هذا العام خاصة وأنه كان عائد من الإصابة وحققنا اللقب الإفريقي ودفعت به في كأس العالم للأنديه وإعتراضي الوحيد على جزئية التدخل في عمل المدير الفني .