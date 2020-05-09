المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام يبلغ النائب العام ضد سعيد فرج بتهمة اصدار جريدة الاحرار طبعة بئر السلم

كتبت بسنت طارق

احال المجلس الاعلي لتظيم الاعلام البلاغ المقدم اليه من الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين بخصوص تورط المدعو سعيد محمد محمد فرج وشهرته سعيد فرج رئيس تحرير جريدة الاحرار طبعة بئر السلم في استخلال الجريدة في التربح و تعين رؤساء مجلس ادارة ممن يدعمون صدور النسخ المزورة حسب اهواءه الخاصة وبما يخدم افكاره في استغلال تاريخ اسم الاحرار وتاريخها العريق في تحقيق المكاسب الشخصية .

كان الكاتب الصحفي طارق درويش قد اقدم ببلاغ الي المجلس الاعلي لتنظيم الاحرار اتهم فيه سعيد فرج بتزوير بطاقة الرقم القومي وانتحال صفة رئيس تحرير جريدة الاحرار وارفق ببلاغه شهادة رسمية من نقابة الصحفيين تفيد انه غافل الموظفة المسئولة وتحصل علي خاتم شعار النقابة وتحايل عليها مدعيا انه حصل علي حكم قضائي من محكمة القضاء الاداري بانه رئيس تحرير جريدة الاحرار علي عكس الحقيقة والتي تؤكد ان الحكم صادر بعدم قبول دعواه لعدم تقديمة سند لدعواه كما جاء بحيثيات الحكم.

وتم فحص البلاغ وعلي اثر ذلك قام المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام بارسال خطابا رسميا الي وزارة الداخلية بوجود تزوير في بطاقة الرقم القومي بعد ثبوت خسارته للدعوي القضائية وانه رئيس تحرير مزيف .

وقامت وزارة الداخلية قطاع مصلحة الاحوال المدنية بالغاء بطاقة الرقم القومي و نفي صفته كرئيس تحرير لجريدة الاحرار وارسلت حطابا بهذا الخصوص لنقابة الصحفيين .

يذكر ان سعيد فرج قد سبق محاكمته في قضية رشوة سوق العبور امام محكمة جنايات القاهرة وحصل علي البراءة ليس لكونه لم يتقاض الرشوة لكن اعتبرته المحكمة ليس موظف عام استجابة لطلب نقابة الصحفيين في القضية ولم تنف المحكمة حصولة علي الرشوة موضوع الاتهام .

وانه يقوم بوضع اسم رؤساء مجالس لجريدة الاحرار لمن يدفع له المعلوم علما بان جريدة الاحرار الرسمية متوقفة عن الصدور منذ عام 2011 وتقوم نقابة الصحفيين بصرف بدل بطالة للصحفيين المتعطليين والمتأثرين بتوقف الجريدة .

وكما يذكر ان الدكتور صلاح قبضايا رحمه الله رئيس تحرير جريدة الاحرار الحقيقي قد ابعد فرج عن الكتابة بعد ان وصلت اليه معلومات انه يتاجر بما ينشره في صفحة الشكاوي والمجتمع وليس له تاريخ او باع كصحفي سوي انه نشر قضية طباخ الوزير وكانت سبب تعينه حيث كان يوضع اسمه فقط علي ما يتم اعداده للنشر من جانب رئيس التحرير الاسبق مصطفي بكري . والتايم المصرية تنشر المستندات المؤكدة

منطوق الحكم بعدم القبول لدعوي سعيد فرج (المستند 1)

المستند 2…نقابة الصحفيين ترسل خطابا رسميا الي المجلس الاعلي للاعلام مفاده ان سعيد فرج زور اوراق استخراج بطاقة الرقم القومي بصفة رئيس تحرير الاحرار.

خطاب الي وزارة الداخلية بتزويره البطاقة.المستند رقم 3

المستند رقم 4 ..المجلس الاعلي لنظيم الاعلام يؤكد ان سعيد فرج ليس رئيس تحرير الاحرار ولايوجد رئيس مجلس ادارة للجريدة .

وزارة الداخلية تلفي بطاقة الرقم القومي المزورة وتلفي صفة رئيس التحرير المضروبة وتخطلا نقابة الصحفيين رسميا .المستند رقم 5 .

المستند رقم 6 ..صورة سعيد فرج وهو يحاكم في قضية الرشوة الشهيرة وحصل البراءة لكونة ليس موظفا عاما ولم تنف المحكمة تهمة الرشوة