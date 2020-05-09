أمن القليوبية يكشف غموض مقتل ربة منزل على يد عشيق أمها

نجحت ألاجهزة الأمنية بالقليوبية من كشف غموض مقتل ربة منزل في ظروف غامضة خلال تواجدها بمحل سكن والدتها بدائرة مركز شبين القناطر.

حيث تبين أن وراء الواقعة سائق على علاقة غير شرعية مع والدتها والذي تعدى عليها بسلاح أبيض عندما واجهته بعلاقته بوالدتها فلقيت مصرعها في الحال.

وألقي القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بندب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة والتصريح بالدفن وطلب تحريات المباحث وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة بلاغا بمقتل “منى. ك. ع” 20 سنة ربة منزل ومقيمة ميت كنانة دائرة مركز طوخ إثر إصابتها بجرح وخذي بالجانب الأيمن من البطن.

وبسؤال زوجها “كريم. ج. ك” 32 سنة سائق توك توك ومقيم ميت كنانة دائرة مركز طوخ قرر أن زوجته علمت بوجود علاقة غير شرعية بين والدتها وجارها بالعقار “سيد. ح. ا” 45 سنة سائق ومقيم كفر شبين دائرة مركز شبين القناطر.

وتبين أن من التحريات أنه أثناء توجه المجني عليها إلى سكن والدتها قابلت الأخير مصادفة أثناء صعودها السلم وعندما واجهته بعلاقته غير الشرعية مع والدتها حدثت بينهما مشادة كلامية تعدى على إثرها عليها بالضرب بسلاح أبيض “مطواة” محدثا إصابتها بجرح نافذ بالبطن مما أودى بحياتها في الحال.

ألقي القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة حيث تشاجر مع المجني عليها ووجهت له السباب والشتائم فطعنها بسلاح أبيض