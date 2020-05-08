يقتل شقيقه بسكين في القليوبية مش عايز يشتغل سباك

أقدم سباك، اليوم الجمعة، على التخلص من شقيقه طعنًا بالسكين حتى الموت في القليوبية، وذلك بسبب الخلافات المالية، وجرى ضبط المتهم، ونقل الجثة إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، إشارة من مستشفى شبين القناطر العام، بوصول “م.ح.ح.”، 32 سنة، عاطل، جثة هامدة إثر تلقيه عدة طعنات.

بانتقال المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شبين القناطر، توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه ويدعى “ك.ح” 30 سنة، سباك، وأنه طعنه بسكين بسبب مطالبة القتيل منحه مبلغًا من المال، فرفض بحجة أنه أعطاه أموالًا أكثر من مرة ولم يردها فنشبت بينهما مشاجرة انتهت بطعن المتهم لشقيقه بالسكين.

جرى ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته أكد أنه حاول إصلاح أحوال أخيه والبحث له عن عمل، ولكنه كان يرفض الاستمرار في أي وظيفة، ودائم المطالبة بالأموال، فقرر قطع الأموال عن المجني عليه ما تسبب في غضبه، ونشوب مشاجرة بينهما، انتهت بمقتل شقيقه، مشيرًا إلى أنه لم يقصد قتل أخيه ولكنه فوجئ به جثة هامدة خلال المشاجرة.