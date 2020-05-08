يحيى خليل يكتب .. أين نحنُ من ثقافة الأزمات

أين نحنُ من ثقافة الأزمات

كتب : يحيى خليل

يشغلني كثيراً عما يحدث من تكدث شديد في الأسواق من إزدحام من قبل السادة المواطنين ، وفي الحقيقة أن أوضح للجميع بأن بعض المواطنين ينظرون الى الوضع الراهن كأنها تمثيلية ولابد من المشاركة في هذا الإزدحام وخاصة في الأسواق والمحلات ، والبعض يسعى دائماً بإلتقاط الصور لكي يثبت بأنه داخل قلب الحدث ، ومجموعات أخرى تتمنى بذيادة عدد المصابين بهذا الفيروس كورونا المستجد إنتقاماً من الحكومة المصرية وهذه مجموعات تابعة الى الجماعات الإرهابية ، بارعون في بث الشائعات ويسعون دائماً بتزييف الحقائق وإنتشارهم في المناطق ويسعون ويحلمون ويتمنون بزيادة عدد الإصابات لوضع الحكومة في مأذق ، كل هذا ونحن ندرك تماماً بما يفعلونه ضد هذا الوطن ويستغلون البسطاءويشتغلون عليهم بأفكارهم الهدامة ، إذن أين نحو من ثقافة الأزمات ، خلينا نوضح للجميع والكل يتابع عن قرب ويتهمون رجال الشرطه الذين يحاولون الحفاظ على جميع السادة المواطنين بأنهم يتعدون على المواطنين وأصحاب المحلات ، إذن واجب علينا جميعاً أن نقف بجوار رجال الشرطة الذين يقدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن ، الإزدحام المتعمد هو سر إنتشار الفيروس اللعين الذي تحدى جميع دول العالم والمتقدمين في مجال البحث عن كشف المصل لعلاج العالم أجمع ، وحتى الأن لم تكتشف الدول هذا المصل ، واجب علينا جميعاً أن نبدأ بأنفسنا وإصدار الأوامر الى أولادنا بعدم الوقوف فترة طويلة في الأسواق وايضاً عدم الخروج من المنازل الى للضرورة ، الحكومه قدمت الكثير والكثير من الإرشادات ، بيننا من إستجاب والبعض الأخر يضرب بقرارات الحكومة عرض الحائط ٠

حفظ الله مصرنا شعباً وحكومتاً وجيشاً