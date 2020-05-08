يامحافظ القليوبية من فضلك احمى الكل من استهتار البعض من وباء الكورونا :

يامحافظ القليوبية من فضلك احمى الكل من استهتار البعض من وباء الكورونا :

كتب : كامل السيد

تزايدت حالات الاصابة بالكورنا وتزايد حالات الوفيات بسببها . بسبب استهانة البعض بخطورة الوباء عن طريق الشطارة والفهلوة وطمعا فى زيادة الرزق بحيث يبدوا الأمر كأنه عقاب للملتزم حيث تستمر بعض المحلات فى فتح ابوابها بعد مواعيد الغلق الرسمى واستمرار الباعة فوق الكبارى وتحتها فى المدن وستزداد الظاهرة فى النصف الثانى من رمضان بسبب عيد الفطر المبارك مما يدفع المواطنين لكسر الحظر بغرض الشراء بل يخرجون للتنزه بعد مواعيد الحظر أما القرى فلا ضابط ولارابط حيث

تقام الأسواق ليلا والزحام شديد وبدلا من يوم واحد اصبحت الأسواق ثلاثة أيام حيث لاتملك الوحدات المحلية القدرة والإرادة على ضبط الظاهرة رغم صراخات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي مما يزيد من انتشار الكورونا فى المحافظة ليتأرجح ترتيبها فى الاصابة والوفيات بين المركز الثالث والرابع إضافة لتحويل مستشفيات الحميات والصدر الى مراكز عزل لعلاج مرضى

الكورونا رغم أنها تتوسط المساكن مما يهدد سكان الأماكن المجاورة بالعدوى وهناك مستشفيات يصرخ أطباؤها وممرضيها والعاملين فيها من عدم توفر سبل الوقاية اللازمة مما يهدد بتحولها لبؤرة لنقل الوباء ويتطلب الأمر عودة جدية مواجهة المخالفين وصدور التصريحات الرسمية التى توضح الحقائق للمواطنين مع ضرورة التشدد فى مواجهة التجاوزات حتى لايضر القلة الأغلبية وتشجيع المبادرات الشعبية لمواجهة الظاهرة لنعبر بالسرعة الأمنة من جائحة كورونا