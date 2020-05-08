مواطن مسن بالقليوبية يستغيث بوزيرة التضامن الاجتماعي

استغاثة عاجلة

نستغيث ونستنجد بمعالي سيادتكم انا المواطن محمود جاداللة سلامة وابلغ من العمر 61 سنة واعمل بمهنة فلاح واعمل باالارزاق ويوم اعمل وباقي الايام لا اعمل وليس لي اي حيازة زراعية نهائيا وارجوا والتمس من معالي وسيادة الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي والسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء استصدار فيزا كارت تكافل

طبقا لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة حيث انني اعاني من كبر السن ولم استطع القدرة او المقدرة صحيا علي العمل نظرا لان مهنتي فلاح وانني اقيم بمنطقة شارع مسجد عزبة علاء الدين القديم بعزبة علاء الدين بقرية الدير مركز طوخ بمحافظة القليوبية واتبع وحدة التضامن الاجتماعي بقرية الدير التابعة لادارة التضامن الاجتماعي بمدينة طوخ والتابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية وانني اعاني من معاناة صحية طبقا للاشعات علي القلب