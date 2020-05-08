قيادات طبية بكفرشكر: رغم قلة الإمكانيات الا وأننا نعمل ولا ننتظر غدا

كتب – السيد يوسف

ترددت أنباء عن وجود زيارة هامه لتفقد مستشفي كفر شكر المركزي التابعة لمديرية الصحة بمحافظة القليوبية ، حيث رفعت مديرية الصحه بالقليوبية حالة التأهب القصوى داخل مستشفى كفرشكر المركزي فى أعمال النظافة العامة والتطهير والتعقيم وإنشاء لافته إعلانية مدون عليها كافة المعلومات المساحية والقدرة الاستيعابية ومدي تجهيز المعدات والاجهزة الطبية لتكون فى استقبال الشخصيات القيادية السياسية فى زيارة غدا السبت ٩ مايو ٢٠٢٠ .

ومن جانب آخر رفعت الأجهزة التنفيذية المحلية بمدينه كفرشكر حاله الطوارئ القصوى بتنظيم وازاله الاشغالات والمعوقات والأسواق غدا ورش الشوارع الرئيسة والفرعية .

وعلى صعيد آخر قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بزيارات ميدانية للمدينه ومبني المستشفي المركزى وتفقدها داخلياً وخارجية وعمل الترتيبات الأمنية اللازمه لاستقبال الزيارة العامه .

وفى نفس السياق زيارة مدينة كفرشكر محافظ الإقليم اللواء عبدالحميد الهجان للاطمئنان على سير العمل العام والمدني الخدمات وتجهيزات مبني المستشفى المركزى ، بحضور وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ومدير الإدارة الصحية بكفرشكر ووكيل الإدارة الصحية ومدير مستشفى كفرشكر المركزي وطاقم العمل الإداري وقطاع الخدمات العامة بالمستشفي ومدير إدارة مكافحة الملاريا والأمراض المتواطنة بكفرشكر .

ورصدت عدسة التايم المصرية قيام مدير مستشفى كفرشكر المركزي ووكيل الإدارة الصحية بكفرشكر يعملان بأنفسهم على غسيل وتنظيف مدخل المستشفى المركزى الرئيسي المجدد ، جاء ذلك رغم قله الإمكانيات .