القليوبية اليوم :ظهور 27 حالة إيجابية ووفاة حالتين لسيدة 50 سنة العبوروموظف بالمعاش 67 سنة الحالات الإيجابية

-القليوبية اليوم :ظهور 27 حالة إيجابية ووفاة حالتين لسيدة 50 سنة العبوروموظف بالمعاش 67 سنة

الحالات الإيجابية

– 4 حالات بالخصوص موظف 49 سنة المكان المحول منه حميات العباسية وربة منزل 52 سنة شارع فاطمة الزهراء وعاملين 23 سنة 38 سنة عزل حميات إمبابة

4:حالات القناطر موظف 42 سنة شبراشهاب .الدمرداش ومدرس 58 سنة مقيم القناطر ومكان التحويل الدمرداش عامل 36 سنة شارع عبدالسلام عارف القناطر . وربة منزل 32سنة باسوس

-حالتين : مركز قليوب عامل مقيم ميت حلفا شارع السلخانة وسيدة مقيمة ناي مكان الإبلاغ صدر العباسية

5 :حالات مركز طوخ موظف بالمعاش مقيم السفانية وزوجته 49 سنة مكان التحويل حميات بنها وموظف بمعهد ناصر ومقيم أجهور الكبري ونجلتيه .مكان التحويل معهد ناصر

-3حالات :شبين القناطر سيدة 26 سنة كفرشبين وطالبة 12سنة وعامل 29 سنة كفرالدير مكان الإبلاغ حميات طوخ

-3 حالات الخانكة :فني تمريض 32 سنة سندوة وطفلة عام ونصف الخانكة .الدمرداش وربة منزل 42 سنة شارع صاحب الديوان الخانكة .حميات العباسية

-حالة :لموظف 32 سنة اسكان الشباب العبور

-3حالات شبرا :طالب 18 سنة شارع رشدي بهتيم .الدمرداش وربة منزل 30 سنة مساكن 3الدلتا للصلب شبرا تاني وطالبة جامعية 21 سنة شارع أبوفراج الشرقاوية شبراأول

-حالتين :ربة منزل 43سنة شارع الترعة بيجام وسيدة 54 سنة التحويل من عزل حميات امبابه شارع المصانع مسطرد شبراتاني

…. #خليك _ف_ البيت