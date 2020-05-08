-القليوبية اليوم :ظهور 27 حالة إيجابية ووفاة حالتين لسيدة 50 سنة العبوروموظف بالمعاش 67 سنة
الحالات الإيجابية
– 4 حالات بالخصوص موظف 49 سنة المكان المحول منه حميات العباسية وربة منزل 52 سنة شارع فاطمة الزهراء وعاملين 23 سنة 38 سنة عزل حميات إمبابة
4:حالات القناطر موظف 42 سنة شبراشهاب .الدمرداش ومدرس 58 سنة مقيم القناطر ومكان التحويل الدمرداش عامل 36 سنة شارع عبدالسلام عارف القناطر . وربة منزل 32سنة باسوس
-حالتين : مركز قليوب عامل مقيم ميت حلفا شارع السلخانة وسيدة مقيمة ناي مكان الإبلاغ صدر العباسية
5 :حالات مركز طوخ موظف بالمعاش مقيم السفانية وزوجته 49 سنة مكان التحويل حميات بنها وموظف بمعهد ناصر ومقيم أجهور الكبري ونجلتيه .مكان التحويل معهد ناصر
-3حالات :شبين القناطر سيدة 26 سنة كفرشبين وطالبة 12سنة وعامل 29 سنة كفرالدير مكان الإبلاغ حميات طوخ
-3 حالات الخانكة :فني تمريض 32 سنة سندوة وطفلة عام ونصف الخانكة .الدمرداش وربة منزل 42 سنة شارع صاحب الديوان الخانكة .حميات العباسية
-حالة :لموظف 32 سنة اسكان الشباب العبور
-3حالات شبرا :طالب 18 سنة شارع رشدي بهتيم .الدمرداش وربة منزل 30 سنة مساكن 3الدلتا للصلب شبرا تاني وطالبة جامعية 21 سنة شارع أبوفراج الشرقاوية شبراأول
-حالتين :ربة منزل 43سنة شارع الترعة بيجام وسيدة 54 سنة التحويل من عزل حميات امبابه شارع المصانع مسطرد شبراتاني
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