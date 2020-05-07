عاجل .. وزير الدفاع الامريكي يشيد بالدعم المصري لمواجهة كورونا

كشف وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر عن تقديره لتبرع مصر مؤخراً بمعدات الحماية الشخصية وغيرها من الإمدادات الطبية لبلاده وذلك في اطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.

كما أكد على التزام الولايات المتحدة بشراكتها الاستراتيجية مع مصر.

صرح بذلك المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان وذلك تعليقا علي الاتصال الذي جري بين وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر مع وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي اليوم ،حيث تم مناقشة العلاقة الدفاعية الاستراتيجية الدائمة بين الولايات المتحدة ومصر.

واشار جوناثان كذلك الي تأكيد الوزير إسبر علي الالتزام بالعمل بشكل وثيق مع مصر في مختلف المجالات.